Kylie Jenner: Ik werd bijna gek door KUWTK

„Mijn leven is niet perfect en wat je hier op social media ziet is alleen de buitenkant”, aldus de 21-jarige. „Ik hou heel veel voor mezelf maar wil dat jullie weten dat ik ook maar een mens ben.”

Kylie was tien jaar oud toen haar familie onderwerp werd van realityserie Keeping Up With The Kardashians. Ze noemt het ’niet normaal’ om in de spotlights op te groeien. „Ik ben vrienden kwijtgeraakt en mezelf soms ook. Mijn eerste tattoo was ’sanity’, om mezelf er elke dag aan te herinneren m’n hoofd koel te houden.” De jonge moeder, die vorig jaar beviel van dochter Stormi, heeft ook na de komst van haar baby last gehad van ’de innerlijke ups en downs’, zo vertelt ze.

De realityster wil met haar post haar volgers een hart onder de riem steken. „Wees lief voor jezelf, kijk vooruit, laat dingen los. We zijn allemaal in staat geweldige dingen te doen, we zijn het allemaal waard om geliefd te worden, en om ons te uiten. Doe vaker wat je gelukkig maakt en doe het zonder gêne.”