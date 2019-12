DMX treedt weer op na verblijf in afkickkliniek

De rapper liet in oktober via Instagram weten opnieuw in te checken bij de afkickkliniek om aan zijn gezondheid te werken. ’X’ is altijd open geweest over zijn drugsverslaving. In 2017 liet hij zich ook al eens behandelen in een afkickkliniek.

Volgens TMZ arriveerde de rapper in de nacht van zondag op maandag in de nachtclub Hakkasan met een kleine crew, inclusief zijn nieuwe verloofde. Hij oogde weer fris en energiek, dronk water en ging graag met zijn fans op de foto.

Bekijk ook: DMX annuleert concerten en vertrekt naar afkickkliniek

Tijdens zijn optreden kwamen zijn hits Ruff Ryders’ Anthem, Where The Hood At? en X Gon’ Give It To Ya voorbij. Tijdens zijn show bedankte hij ook zijn fans met de woorden: „Als je valt, sta dan weer op. Iedereen hier heeft shit meegemaakt en je weet nooit wat God met je van plan is totdat je hem nodig hebt om om iets voor jou te doen.”