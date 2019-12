Call the midwife: nonnen aan de gin

Verpleegkundigen Valerie Dyer (Jennifer Kirby), Trixie (Helen George) en Lucille Anderson (Leonie Elliott). Ⓒ Foto BBC/Neal St.

De nood is hoog op de Schotse eilanden waar een tekort aan verloskundigen heerst. In de kerstspecial van Call the Midwife besluit zuster Mildred in haar wijsheid om met haar medewerkers voor een tijdje te verkassen naar de winderigste plek van Groot-Brittannië. Het wordt een memorabel verblijf, ook voor de acteurs uit de BBC-serie. „Nonnen of niet, we hebben een aanzienlijke hoeveelheid gin weggeklokt.”