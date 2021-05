Sherlock Holmes-serie The Irregulars ondanks succes van Netflix

Het groepje straatschoffies wordt zo nu en dan ingehuurd door Dr. Watson, de compagnon van Sherlock Holmes. In de serie duiken ze vooral in paranormale zaken, zoals de mysterieuze figuur die de macht heeft over een zwerm vogels die de stad teistert.

De hoofdrollen in The Irregulars werden vertolkt door relatief onbekende acteurs. Thaddea Graham speelde de leider van de Baker Street Irregulars. Zij was vorig jaar te zien in The Letter for the King, de Netflixserie gebaseerd op het boek De brief voor de Koning van Tonke Dragt.

The Irregulars was sinds eind maart te zien op Netflix en haalde in de VS de Top 10 van populairste series van die week op dat platform. Volgens de kijkcijfermeting van Nielsen was het in de week van de release de best bekeken serie op een streamingservice.