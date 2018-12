Rapper DMX 18 kilo aangekomen na afkicken

Website TMZ wachtte met een camera de rapper op en vroeg hem of hij inderdaad 18 kilo is aangekomen. „Weet ik veel, heb je een weegschaal bij je?”, antwoordde DMX kortaf. Na het verlaten van de rechtbank grapte hij dat hij eerst wat gaat eten voor hij terugkeert naar de kliniek. Earl Simmons, zoals hij in het echt heet, is van plan om tenminste nog een maand in therapie te blijven.

De 46-jarige rapper was op borgtocht vrij maar liep in augustus tegen de lamp tijdens een drugstest. Er werden cocaïne en marihuana aangetroffen in zijn bloed. De rechter in New York gaf DMX daarop huisarrest. Hij besloot zelf om zich te laten opnemen in een afkickkliniek.

Eerder werd hij ook gepakt vanwege drugsgebruik, maar toen mocht hij bij hoge uitzondering toch een concert geven in Atlanta, onder de voorwaarde dat hij 24 uur per dag in de gaten werd gehouden door een zogenoemde nuchterheidscoach.