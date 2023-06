Premium Het beste van De Telegraaf

Doet Gisele Bündchen het tóch met haar jiujitsu-instructeur?

Sinds de scheiding van Gisele Bündchen en Tom Brady eind vorig jaar rond is, wordt er regelmatig gefluisterd over een nieuwe vlam in het leven van het model. Zo zou zij uithuilen bij een medewerker van een consultancybureau, en haar hart hebben gegeven aan miljardair Jeffrey Soffer. Maar de naam die het meest voorbijkomt is die van jiujitsu-instructeur Joaquim Valente. Hoewel ze een romance met hem al eerder ontkend heeft, blijven de geruchten de ronde doen...