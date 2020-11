Eva Longoria heeft spijt van opmerking over zwarte vrouwen

In gesprek met de Amerikaanse zender MSNBC werd Eva gevraagd wat de impact van latina’s was op de afgelopen presidentsverkiezingen. De actrice antwoordde dat ’vrouwen van kleur in groten getale op kwamen dagen. In Georgia hebben we gezien wat zwarte vrouwen hebben gedaan, maar latina’s zijn de echte heldinnen omdat ze in iedere staat vaker dan mannen hebben gestemd.”

Het leverde haar op sociale media kritiek op omdat mensen vonden dat ze de impact van zwarte vrouwen daarmee bagatelliseerde. Op Twitter maakte Eva daarom haar excuses en schreef ze dat ze het verkeerd verwoord had. „Toen ik zei dat latina’s de echte heldinnen waren in deze verkiezingen, bedoelde ik dat ze meer en progressiever gestemd hebben dan latino’s”, schrijft ze in haar verklaring. „Mijn verwoording was niet duidelijk en daar heb ik erg veel spijt van.”

Volgens Eva zijn zwarte vrouwen juist ’de ruggengraat van de democratische partij’ en hoeven zij zich niet meer ondergewaardeerd te voelen. „Niets meer dan liefde en steun voor zwarte vrouwen overal ter wereld. Jullie verdienen een staande ovatie.”