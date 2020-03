’Nog steeds heb ik diep respect voor Robert Long’

Robert Long maakte tientallen albums en kreeg diverse prijzen, waaronder zes Edisons en een Gouden Harp. De chansonnier stierf eind 2006 aan de gevolgen van buikvlieskanker. Ⓒ Hollandse Hoogte

Zanger SJORS VAN DER PANNE geeft deze zomer in het Concertgebouw in Amsterdam een speciaal concert dat in het teken staat van ROBERT LONG. De chansonnier zal op 8 augustus de mooiste songs uit het rijke oeuvre van de zanger en liedjesschrijver vertolken.