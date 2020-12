Overspelig gedrag en moordzucht bij Hilary Mantel

Verborgen verlangens, moordzucht, overspeligheid, rancune, lamlendigheid, kinderlijke wreedheid: in twaalf verhalen schetst ze rassenverhoudingen, sociale ongelijkheid, man-vrouw relaties en het compromisloze bestaan van het kind. Nooit voorspelbaar en tot op de laatste punt ’in control’ zuigt Hilary Mantel haar lezers de denk- en leefwereld van haar personages in.

Ruimdenkend

Zo is er de schrijfster, gemodelleerd naar Mantel zelf, opgesloten in haar huis in Djedda, Saoedi-Arabië, die ’herenbezoek’ van een Pakistaanse man ontvangt. Ze voelt zich gemangeld tussen de mores van de maatschappij waarin ze woont en de westerse dwang ruimdenkend te zijn.

Onzichtbare regels knellen ook in Komma. Kitty mag eigenlijk niet van haar moeder met Mary omgaan: het Britse klassensysteem staat dat niet toe. Maar in de drang die de meisjes voelen om heimelijk in de tuin van landhuis een ongelukkig kind te bespieden en met een kei te bekogelen manifesteert zich een kinderlijke wreedheid die verbindt.

Iron Lady

En dan is er natuurlijk het titelverhaal, De moord op Margaret Thatcher, dat bij verschijning in Engeland opschudding veroorzaakte. Want hoe durfde een gerespecteerde auteur van historische romans de ’Iron Lady’ door een IRA terrorist met medeweten van een keurige Londense fictief te laten vermoorden? Ook al was Thatcher bij verschijning van het verhaal al overleden, zoiets vond de conservatieve elite not done.

Fotografe Tessa Posthuma de Boer maakte het in het oog springende omslag voor de bundel: een kunstig bewerkt formeel portret van Margaret Thatcher. Precies de vroegere Britse premier, en toch ook niet. Het is exact wat Hilary Mantel in haar verhalen doet: niets is wat je denkt dat je ziet.

✭✭✭✭