Komiek Barry Humphries (89) opgenomen in het ziekenhuis

Volgens zijn vrouw Lizzie gaat alles goed met hem. Het is niet duidelijk of de tournee die later dit jaar gepland staat nog doorgaat. Zijn Dame Edna zou een tournee langs de Australische theaters gaan maken.

Humphries, geboren in Melbourne, bedacht de figuur Edna Everage in 1955 en veroverde er de hele wereld mee. In 1974 kende Edna zichzelf de titel ’Dame’ toe. Kopstukken uit alle geledingen van de samenleving waren graag te gast in de talkshows van de Dame. Daarnaast sprak de acteur de stemmen in voor veel animatiefilms. Zo was hij de vegetarische haai Bruce in de Pixar-klassieker Finding Nemo uit 2003.