Hoe groot je staat van dienst ook is, acteurs moeten nu eenmaal altijd weer auditie doen. Zo ook LINDA WAGENMAKERS, die onder meer in Miss Saigon toch wel heeft laten zien wat ze kan. Maar de musicalster kent inmiddels de klappen van de auditie-zweep en wist op een geraffineerde manier een hoofdrol te bemachtigen in de nieuwe Nederlandse productie Waitress...