Demi Lovato elke dag meer verliefd

Bekijk ook: Demi Lovato staat stil bij twee jaar na overdosis

Met een aantal mierzoete foto’s van elkaar vierde het koppel hun jubileum van vijf maanden . „Ik ben elke dag meer en meer verliefd op je lieverd”, plaatste Demi als onderschrift. In de reacties bedankt Lovato’s verloofde haar voor alles wat ze is. „Ik ben werkelijk de gelukkigste man op de wereld.”

Vorige maand kondigde de 27-jarige zangeres aan, na slechts een aantal maanden bij elkaar te zijn, in het huwelijksbootje te stappen met de acteur. Volgens Lovato is de 29-jarige Max een grote steun voor haar in het herstel van haar overdosis twee jaar geleden.