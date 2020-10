Geëmotioneerde Delphine Boël wil graag koninklijke familie bezoeken

„Als ze (Koninklijk huis, red.) mij open en warm uitnodigen, kom ik heel graag langs. Maar het moet wel zijn omdat ze het willen, niet omdat ze gedwongen worden”, vertelt Delphine. Ze gaat er echter niet vanuit dat dat gaat gebeuren.

De prinses had ook nog een boodschap voor kinderen die niet erkend zijn door hun ouders. „Denk nooit dat je een fout bent of iemand voor wie mensen zich schamen. Als je je identiteit wilt weten, is dat volkomen normaal. Mensen in mijn situatie: ga ervoor.”

Strijd

Haar man, James O’Hare, was ook aanwezig bij de persconferentie. Hij legde alles vast en bood haar af en toe troost door middel van een zakdoek. Ook zou Delphine continu het oogcontact van haar man opzoeken.

Na een jarenlange strijd met haar vader, koning Albert II, heeft Delphine donderdag eindelijk haar gelijk gekregen. Eerder erkende de koning haar al als zijn biologische dochter, maar nu mag ze zichzelf ook prinses noemen en krijgt daarmee een koninklijke titel. Delphine neemt dan ook de achternaam van haar vader aan. Ze verruilt haar oude naam ’Boël’ voor die van haar vader, ’van Saksen-Coburg’. Ook haar kinderen krijgen een koninklijke titel.