Charles speelt hoofdrol in nieuw James Bond avontuur

Uitgeverij Ian Fleming Publications laat aan Britse media weten dat de roman twee dagen voor de kroning van Charles verschijnt. Niet geheel ontoepasselijk: In On his majesty’s secret service moet James Bond een tijdens de ceremonie beraamde aanslag zien te verijdelen, met hulp van het nieuwbakken staatshoofd.

Haastklus

Het werk komt uit de pen van auteur Charlie Higson, verantwoordelijk voor de boekenreeks Young Bond over de jonge jaren van de Britse geheim agent in de jaren 30. Higson moest wel aanpoten: hij kreeg slechts een maand om het verhaal te leveren: „Het schrijven en afmaken in zo'n korte tijd is net zo spannend en bloedstollend als een Bondmissie. Hoewel er natuurlijk niemand op mij zou schieten.”

De opbrengst van het boek gaat naar de National Literacy Trust, een organisatie die kansarme kinderen helpt met lezen en taal om hun toekomstkansen te vergroten. Koningin-gemalin Camilla is beschermvrouwe van die stichting.

Elizabeth

De band tussen Bond en de Britse koninklijke familie is sterk. Zo verscheen wijlen koningin Elizabeth in 2012 tot verrassing van velen samen met Bond-acteur Daniel Craig in een promo voor de Olympische Spelen in Londen. Het filmpje, dat deel uitmaakte van de openingsceremonie, is al ruim 65 miljoen keer bekeken.