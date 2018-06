'Laat Diana in vrede rusten'

Dat laat de Britse royalty-expert Victoria Murphy weten in een online column op de site van The Mirror. "Het is schrijnend dat haar overlijden nu een hele jeugd geleden is. Ze wijdde haar leven aan het lot van kinderen over de hele wereld en vanaf het moment dat ze geboren waren, werden haar twee jongens het middelpunt."

"Het is heel triest dat ze William en Harry nooit volwassen heeft zien worden, ze zou ongetwijfeld trots op ze zijn geweest. Het verdriet van de jongens zal nooit weggaan, maar ze zijn vast blij dat de massahysterie rond Diana's dood niet ieder jaar herleeft.Ze willen haar gedachtengoed voortzetten, maar ze willen ook dat zij rust in vrede."

Diana werd 36 jaar. William en Harry waren 15 en 12 ten tijde van het ongeluk in een tunnel in Parijs. De prinses vond, een jaar na de scheiding van prins Charles, troost bij Dodi al-Fayed, zoon van de eigenaar van het chique warenhuis Harrods.

Ze brachten samen tijd door op de Middellandse Zee en aan het einde van hun vakantie gingen ze naar Parijs, waar Diana en Dodi tijdens een achtervolging door paparazzi in de tunnel bij Pont d'Alma om het leven kwamen. Beiden droegen geen veiligheidsgordel en hun chauffeur Henri Paul had gedronken.

Kranten

De Engelse krant Daily Mail schrijft over een van de soldaten, die bij de uitvaartdienst in Westminster Abbey de kist met het stoffelijk overschot droegen, die nu naar eigen zeggen door het leger bij het oud vuil is gezet. "Hij droeg het verdriet van een natie op zijn schouders", schrijft de krant, die ook op zoek is naar andere dragers.

Express pakte zondag al uit met het door mos begroeide monument voor Diana bij haar ouderlijk huis Althorp en de schande dat de natuur op het eiland op het landgoed waar ze is begraven, haar gang mag gaan.

De Daily Mirror laat een woordvoerder van Earl Spencer, de broer van Diana, aan het woord: de natuurlijke begroeiing geeft de laatste rustplaats van de prinses juist privacy en beschutting.