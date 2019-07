’Nieuwe film Scorsese met DiCaprio en De Niro’

De productie van de film zou volgend jaar moeten starten, zo meldt Deadline. Killers of the Flower Moon gaat over de moord op stamleden van de Osage-indianen in de jaren ’20 van de vorige eeuw. Op het grondgebied van de stam werd olie gevonden, waardoor de indianen steenrijk werden. Tegelijkertijd werden verscheidene leden van de stam vermoord. Het Bureau of Investigation, de voorloper van de FBI, diende de zaak op te lossen.

Scorsese kent zowel DiCaprio als De Niro goed. Met de laatste maakte hij recent de maffiafilm The Irishman, die in september in New York in première gaat. In totaal werkten de twee al tien keer samen. Scorsese en DiCaprio zijn ook geen onbekenden voor elkaar: zij werkten samen bij vijf speelfilms, waaronder The Departed en Shutter Island.

Het script van Killers of the Flower Moon wordt geschreven door Eric Roth en is gebaseerd op een roman van David Grann.