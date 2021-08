’Charles sluit terugkeer Andrew in publieke functie uit’

„Al lang geleden heeft hij geconcludeerd dat dit probleem onoplosbaar is. De prins zal er nu waarschijnlijk nog zekerder van zijn dat een terugkeer in het openbare leven niet mogelijk is, omdat deze beschuldiging regelmatig de kop opsteekt.”

De Amerikaanse Virginia Giuffre beschuldigt Andrew ervan haar ongeveer twintig jaar geleden te hebben misbruikt toen ze minderjarig was. De vrouw stapt nu pas naar de rechter omdat een wet in New York vervalt en slachtoffers van kindermisbruik daardoor een civiele zaak kunnen aanspannen ondanks het verstrijken van de verjaringstermijn.

Volgens de bron houdt Charles van zijn broer maar is de zaak ’ongewenste reputatieschade’ voor de koninklijke familie.

Koninklijke functies

De juridische strijd kan enkele jaren duren en het 70-jarige regeringsjubileum van koning Elizabeth, dat volgend jaar een groot feest moet worden, overschaduwen. De koninklijke familie zet zich ook al schrap voor de publicatie van de memoires van prins Harry, volgend najaar.

Vanwege de beschuldigingen van Giuffre trok Andrew zich in november 2019 al terug uit het openbare leven en legde zijn koninklijke functies neer. De meeste organisaties van goede doelen waarvan hij beschermheer was, hebben hem inmiddels afgedankt. Wel bekleedt hij nog diverse erefuncties bij de Britse strijdkrachten.