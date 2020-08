Kanye West mist kinderen: vliegt terug naar Los Angeles

West vloog afgelopen weekend naar Los Angeles. Daar herenigde hij zich met zijn vrouw Kim Kardashian en hun vier kinderen: North (7), Saint (4), Chicago (2) en Psalm (14).

Het huwelijk van Kardashian en West kwam deze zomer onder hoogspanning te staan nadat de rapper in juli details van zijn relatie met de wereld deelde in het kader van zijn presidentiële campagne. De rapper beschuldigde zijn vrouw van ontrouw en witte suprematie. Hij zei ook dat hij al jaren van haar probeerde te scheiden, maar dat Kardashian het niet wilde. Sinds de uitbarsting woont West, die aan een bipolaire stoornis lijdt, in zijn ranch in Wyoming.