Joe Walsh schrijft memoires

"Ik werk er nu ongeveer een jaar aan. Een deel is echt grappig en een ander deel gaat gewoon over wat er allemaal is gebeurd", aldus de rocker die dit jaar ook zijn veertigjarig jubileum als Eagles-gitarist viert. "Een deel gaat over wat andere mensen vertellen wat ik gedaan zou hebben en een deel is gewoon geinige flauwekul."

Walsh, die altijd is beschouwd als de lolbroek van de Eagles, voegt daar aan toe: "Ik heb nog een tijdje gedacht dat ik een aardige cent kon verdienen aan mensen die mij zouden betalen om hen buiten het boek te houden, maar uiteindelijk heb ik toch besloten om alles maar gewoon op te schrijven."

Joe Walsh (67) beleefde zijn eerste successen eind jaren zestig met de groep The James Gang. Vervolgens maakte hij enkele soloplaten en werd in 1975 bij de Eagles ingelijfd als vervanger van Bernie Leadon. De gitarist publiceerde in 1996 ook al eens een autobiografie onder de titel Look What I Did! And Then Some ....