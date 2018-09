Afperser De Mol verlaagt vraagprijs

Het penthouse in Zeist stond te koop voor 625.000 euro, maar nu hij weer op vrije voeten is, is de prijs verlaagd naar 595.000 euro. Kennelijk wil hij haast maken met de verkoop, en verhuizen naar een plek waar niemand weet wie hij is. In totaal bedraagt de prijsverlaging nu een ton, want zijn allereerste vraagprijs was 695.000 euro.

Wat hij ervoor krijgt is allemaal winst, want het pand is hypotheekvrij. Zelf betaalde hij er in 2001 exact 478.057 euro voor. Het gaat om een uniek gelegen penthouse in het prestigieuze appartementencomplex Hof van Beek en Royen met vrij zicht op een bosgebied.

Het is een vierkamer hoekappartement aan met privélift, twee ruime slaapkamers en een derde werkkamer, woonkamer, luxe keuken en twee ruime terrassen. In de afgesloten parkeerkelder zijn er twee eigen parkeerplaatsen en een privé berging. Een parkeerplaats is inclusief de vraagprijs, de tweede parkeerplaats is optioneel bij te kopen.