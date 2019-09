Beau van Erven Dorens neemt Majoor Bosshardtprijs in ontvangst

De Majoor Bosshardtprijs is in het leven geroepen om het werk van majoor Bosshardt te herdenken en wordt sinds 2006 jaarlijks uitgereikt. Bosshardt was officier bij het Leger des Heils en was eind vorige eeuw het gezicht van de liefdadigheidsinstelling.

Vorig jaar ging de prijs naar Angela Schijf als ambassadeur voor Stichting het Vergeten Kind. Eerder namen onder anderen prinses Laurentien, Marco Borsato, Lucille Werner, Erica Terpstra, Ali B en Linda de Mol de prijs in ontvangst.