Laat druilerige winter maar voor wat het is

Niet alleen voor hipsters

Het geitenwollensokkenimago behoort inmiddels al een tijdje tot het verleden. Vegan is hip en wordt tegelijkertijd ook aldoor normaler. Steeds meer mensen worden flexitariër of vegetariër, en daarna is het stapje extra snel gemaakt. De vegan-tentjes schieten als paddenstoelen uit de grond en na Berlijn, Parijs en Zurich doet de grootste internationale veggiebeurs van Europa nu ook Nederland aan.

De vak- en publieksbeurs VeggieWorld vindt dit weekend in Utrecht plaats. In de sfeervolle, industriële Werkspoorkathedraal vlakbij station Zuilen kun je ervaren hoe een plantaardige toekomst er uit zou kunnen zien. Maak kennis met de meest vooruitstrevende producten uit onder meer Duitsland, Oostenrijk en Groot-Brittannië. Proef bijzondere gerechten, koop de nieuwste dierproefvrije vegan verzorgingsproducten en laat je inspireren door kookdemonstraties, lezingen en gerenommeerde sprekers.

Deze beurs is zeker niet alleen voor de zogeheten bewuste hipsters, maar voor iedereen die dat speklapje af en toe wil laten staan en een lekker alternatief zoekt.

veggieworld.de/event/utrecht

Vakantie om de hoek

Voor wie houdt van actieve vakanties of een meer duurzame manier van leven voorstaat heeft de Fiets- en Wandelbeurs in Utrecht een omvangrijk programma samengesteld in de Jaarbeurs. Het nieuwe seizoen begint met het thema ’Laten we groen doen’ en kiest voor veel bestemmingen om de hoek, met speciale aandacht voor fiets- en wandelroutes in buurland Duitsland.

Het hele weekend vertellen ervaren reizigers over hun tochten, zoals theatermaker Tjerk Ridder die met zijn ezel Lodewijk (foto) het Martinuspad van Parijs naar Groningen bewandelde, een nieuwe Europese culturele route. Auteur Herman Vuijsje liep van Knokke naar Borkum, een tocht langs de kust, over het totale strand van Nederland.

En zo zijn er tal van leuke ontdekkingsreizen in eigen land of vlak daarbij, maar uiteraard is er op de de Fiets- en Wandelbeurs ook aandacht aan verre reizen naar bestemmingen als Colombia of de Sahara, voor de liefhebber.

fietsenwandelbeurs.nl

Wandelen en smullen

Natuurliefhebbers kunnen zaterdag hun hart ophalen tijdens de Zuurkooltocht, georganiseerd door Stichting Wandelsport Dordrecht en omstreken. Diverse afstanden van 5 t/m 35 km (let op, de vertrektijden verschillen) leiden de wandelaars door de Biesbosch: het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa.

Ⓒ Foto 123RF

Alle routes starten vanaf Sportpark Schenkeldijk in Dordrecht. Onderweg zijn verschillende rustplekken met zitgelegenheden. En zoals de naam van de wandeltocht al doet vermoeden, wacht er onderweg een heerlijk broodje zuurkool met worst op de sportievelingen.

Info: stichting-wandelsport-dordrecht.nl

Strijd tegen het water

Technologiemuseum gemaal De Cruquius uit 1849 is een van de drie gemalen waarmee de Haarlemmermeer tussen 1849 en 1852 is drooggepompt. Bovendien is het de grootste stoommachine ter wereld. Het gemaal is daarna nooit gemoderniseerd en in 1933 buiten werking gesteld.

Nog een ruime week kun je er terecht, daarna gaat dit bijzondere monument voor twee maanden dicht voor een grote herinrichting, waarbij het historisch museum Haarlemmermeer er onderdak krijgt. ook in het vernieuwde Cruquius Museum staat het verhaal van het gebouw en de droogmaking centraal: de inpoldering en de ontwikkeling van de Haarlemmermeerpolder met onder meer luchthaven Schiphol.

Als in juni de permanente expositie heringericht is, zal het publiek de unieke geschiedenis van de oer-Hollandse strijd tegen het water op deze plek en wat daaraan voorafging in de nieuwe opstelling kunnen ervaren.

haarlemmermeermuseum.nl