Concert van Beyoncé afgelast: zelfs tickets van 50 euro niet gewild

Zelfs goedkopere concerttickets konden de mensen uit de ruime omgeving van het Amerikaanse Pittsburgh niet overtuigen om naar de show te komen kijken. Op het laatst werden er zelfs tickets van de Renaissance Tour aangeboden voor amper vijftig euro. Een koopje, als je weet dat sommige tickets destijds in de Johan Cruijff ArenA het driedubbele hebben gekost. In Amerika is het gebruikelijk dat Ticketmaster werkt met variabele prijzen, naarmate van de interesse van het publiek, waardoor de prijzen voor tickets voor het concert in Pittsburgh dus zakten.

Al van bij de start van de ticketverkoop liep het moeizaam, en afgelopen donderdag waren er nog steeds duizenden tickets beschikbaar. Het management van Beyoncé besloot daarop de show van 3 augustus in het Asicure Theater uit de verkoop te halen. Men hoopt stiekem dat veel fans uitwijken naar één van de andere data.

Pittsburgh is niet de enige stad waar de belangstelling minder groot is. Terwijl je in Europa er als de kippen bij moet zijn om een ticketje voor Beyoncé te bemachtigen, kan je in de Verenigde Staten bij meerdere shows tot vlak voor de datum nog aan kaarten komen.