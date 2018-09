Kimye krijgt bijna half miljoen na rechtzaak

Kim Kardashian en Kanye West hebben de rechtszaak rondom hun gelekte verlovingsvideo gewonnen.

Chad Hurley, mede-oprichter van YouTube, moet het echtpaar 440.000 dollar (bijna 390.000 euro) betalen omdat hij een filmpje dat stiekem werd gemaakt toen Kanye op zijn knieën ging verspreidde. Dat meldt entertainmentwebsite TMZ.

'Kimye' was woedend over het uitlekken van de videobeelden van het huwelijksaanzoek, dat breed werd uitgemeten in de reallifesoap rondom de Kardashians.

De rapper en de realityster klaagden Hurley aan omdat hij middels een contract beloofd had geen beelden van het aanzoek te verspreiden. Enkele uren nadat West in oktober 2013 op zijn knieën ging, stond er toch een video op MixBit, de nieuwe site van Hurley.

Het grootse aanzoek van de rapper, die de moeder van zijn dochter North met behulp van een compleet orkest en veel vuurwerk ten huwelijk vroeg, zou alleen in Keeping Up With The Kardashians te zien moeten zijn geweest.

Hurley heeft volgens TMZ een paar dagen de tijd om met het geld over de brug te komen. Als hij op tijd betaalt, is hij van de rechtszaak af. Hurley moet de 440.000 dollar volgens TMZ makkelijk op kunnen hoesten, hij verdiende goed aan de verkoop van YouTube. De videosite werd in 2006 voor 1,65 miljard dollar (ruim 1,45 miljard euro) verkocht aan Google.