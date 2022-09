Linda de Mol doet haar verhaal in nieuwe editie tijdschrift

De nieuwe LINDA. ligt vanaf 21 september in de winkel. Abonnees krijgen het blad een dagje eerder op de mat.

Linda besloot in januari al haar werkzaamheden tijdelijk neer te leggen, nadat naar buiten was gekomen dat haar partner Jeroen Rietbergen beschuldigd werd van seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij het programma The Voice of Holland. Ze verbrak haar relatie met Rietbergen. Begin september keerde de presentatrice terug op televisie met haar programma Miljoenenjacht.