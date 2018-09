Angelina Jolie wil carrière in Brussel

Brad Pitt en Angelina Jolie zijn op huizenjacht in Londen. Het sterrenkoppel zou naar de Britse hoofdstad willen verhuizen omdat Jolie als politiek activist bezig is om haar netwerk in de Europese politiek uit te breiden.

"Angie wil zich langzaam maar zeker in de Europese politiek werken", vertelt een insider aan Us Weekly.

Zo voert Angelina campagnes tegen seksueel geweld in oorlogsgebieden en onlangs ontmoette Jolie prins William en Kate Middleton, met wie ze sprak over nog een ander onderwerp: "Ze deelden hun interesse in de strijd tegen de illegale handel in beschermde diersoorten."

Villa

Het stel uit Hollywood had onlangs een bezichtiging in een pand van zo'n 34 miljoen euro. Volgens de insider vindt het duo die prijs echter wat aan de hoge kant. "Het is een grote investering. Geen van beide wil er zoveel geld voor neerleggen."

Brad Pitt kocht hun huidige woning in Los Angeles van bijna 500 vierkante meter in 1994 voor 1,7 miljoen dollar. Sinds hij met Jolie samenwoont, heeft de familie mes zes kinderen verschillende lappen grond en huisjes in de omgeving aan het landgoed toegevoegd.

Film

Ondanks de verhuizing van Brangelina hoeven we niet direct een vertrek van Jolie uit de filmwereld te rekenen; onlangs startte ze haar carrière als regisseur en dat smaakte naar meer. "Ze zal niet een plotselinge carrièremove maken. Ze wil haar momentum als regisseur nu niet kwijtraken."