Ryanne van Dorst verandert naam in Raven

In het tv-programma Geslacht! onthulde de presentator enkele jaren geleden te zijn geboren met mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen. „Dat was een enorme opluchting: het voelde goed dat eindelijk hardop uit te spreken en de reacties die daarop volgden waren hartverwarmend, waarvoor mijn dank nog altijd heel groot is! Maar toch knaagt er nog steeds iets aan me. Was er eigenlijk wel iets veranderd?”, schrijft Raven op Instagram.

De presentator had gehoopt dat de openbaring voor een verandering zou zorgen. „Maar dit bleef eigenlijk uit. Mijn hele leven lang heb ik geprobeerd om de mal van het ’vrouw-zijn’ zo groot mogelijk te maken, zodat ik er ook in pas. Maar eigenlijk zit die mal al járen veel te strak. Heeft ie nooit gepast.”

Hokjesdwang

Raven wil graag op zoek gaan naar een vorm die wel past. „Buiten het binaire systeem waar het gros van de maatschappij mee is ingericht. Misschien is het lastig, maar ik zou het bijvoorbeeld tof vinden als jullie proberen om mij niet meer in de vrouwelijke vorm aan te spreken.”

De presentator wil graag leven zonder de ’hokjesdwang’. „En dat begint met een nieuwe naam. Een naam die mij de vrijheid geeft om te zweven tussen links, rechts, boven en onder. Die past bij de ’X’ die ik in mijn paspoort wil krijgen. Een naam die met mij meebeweegt en bij de spiegel past. Een naam die ik zelf kies. Raven.”