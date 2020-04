Theaterproducenten: verlenging maatregelen roept nieuwe vragen op

„Het is fijn dat er nu duidelijkheid is maar de nieuwe datum roept bij ons al meteen weer een hele rits nieuwe vragen op. We moeten maar hopen dat we in september weer kunnen starten. Maar hoe ziet het er dan uit? Wanneer kan er weer gerepeteerd worden? De onzekerheid blijft”, zegt Van der Ham.

Het verlengen van de maatregelen, en dus voorlopig lege zalen, betekent voor de vrije theaterproducenten een forse schadepost. Het gaat volgens Van der Ham om tientallen miljoenen euro’s. Omdat ze geen subsidie ontvangen kunnen ze ook geen beroep doen op de cultuurinjectie van 300 miljoen euro die minister Ingrid van Engelshoven vorige week aankondigde.

„Wij hopen dat we alsnog kunnen aankloppen bij het ministerie van Ecomische Zaken of het ministerie van OCW en geholpen kunnen worden. Zonder steun kan tweederde van de bedrijven omvallen”, waarschuwt Van der Ham. Hij liet zich vorige week al kritisch uit over de voorlopige steun die vrijwel alleen bedoeld is voor de gesubsidieerde theaters en culturele instellingen.

De theaters denken ondertussen wel na over alternatieven, maar de vraag blijft of je wel voor halflege zalen wil spelen. „Het is logistiek en technisch erg ingewikkeld. Bij sommige theaters is het überhaupt niet mogelijk om aanpassingen in de zaal te doen. Minimaal de helft moet sowieso voor de helft vol om quitte te draaien.”