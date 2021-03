Michelle Obama hoopt op verzoening Harry en familie

„Als ik denk aan wat ze doormaken dan denk ik aan hoe belangrijk familie is en bid ik dat er vergiffenis, opheldering en liefde komt om het op den duur op te kunnen lossen”, zei de voormalige First Lady tegen Access Hollywood. „Omdat er niets belangrijker is dan familie.”

In het interview dat vorige week werd uitgezonden, spraken Harry en Meghan openhartig over hun beslissing om een stap terug te doen binnen het Britse koningshuis. Hun uitspraken over onder meer „zorgen” binnen de paleismuren over de huidskleur van hun zoontje Archie veroorzaakten een hoop beroering.

Zorgwekkend

Koningin Elizabeth liet in een verklaring na het interview weten dat ze de aantijgingen van racisme zorgwekkend vond. Hoewel er volgens haar een verschil van mening kan zijn over sommige herinneringen „worden ze zeer serieus genomen en zullen ze privé door de familie worden besproken”.

Prins William, ontkende tijdens een werkbezoek dat zijn familie racistisch is en vertelde dat hij van plan was om met zijn broer te praten over het interview.