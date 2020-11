Wilfred, Johan en René komen met VI Meestervoorspellers

Zonnestraaltjes Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. Ⓒ William Rutten

Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp gaan zich voor een speciale uitzending buigen over de toekomst. Het trio van Veronica Inside zal in De VI Meestervoorspellers voorspellingen doen over hoe 2021 er gaat uitzien. De aflevering is op 2 januari te zien bij SBS6, maakte de zender maandag bekend.