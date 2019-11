Ferdi Bolland: ’Ruzie past zo níet bij mij!’

Hij schreef wereldhits, musicals en filmmuziek, en werd met zijn broer ROB één van Nederlands meest succesvolle producers, met zelfs hits in Amerika en Engeland. Hun wegen scheidden al bijna twintig jaar geleden, maar FERDI BOLLAND bleef ook daarna succesvol als producer en songwriter. Aan de vooravond van zijn GOUDEN JUBILEUM kijkt Ferdi, die jaren was getrouwd met SANDRA REEMER, terug op een carrière die hem uniek maakt in de business. Al is het maar om deze uitspraak: „Ik hou niet van ruzie...”