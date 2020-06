Vajèn van den Bosch treedt op in Koepelgevangenis

In een speciale concertreeks The Show Must Go On geven zij op zaterdag 4 en zondag 5 juli twee maal per dag een concert met de mooiste liedjes uit de beroemde shows en films van Disney. Dat maakte producent RooxLive vrijdag bekend.

Een tweede concertreeks volgt halverwege de maand. Dit worden meerdere concerten waarin nummers te horen zijn uit musicals die momenteel in Nederland hadden gespeeld als er geen coronacrisis was geweest, zoals Anastasia, Lazarus, Tina en Hello Dolly!.

De kaartverkoop voor de concerten in de Koepelgevangenis in Breda is vrijdag van start gegaan.