ITV zet miljoenen opzij voor kwestie The Voice of Holland

In het jaarverslag over 2021 meldt ITV dat er een voorziening is genomen. Het geld dat nu opzij is gezet heeft betrekking op onder andere de kosten die al zijn gemaakt plus een afschrijving op de boekwaarde. ITV benadrukt dat er een onafhankelijk onderzoek is ingesteld naar de aantijgingen en dat daar op dit moment niet meer over vermeld kan worden. Wel waarschuwt het bedrijf dat de kwestie ’verdere financiële gevolgen’ kan hebben voor de onderneming.

The Voice is een belangrijk programma voor ITV. De talentenjacht wordt in 72 landen uitgezonden. Ook worden er in verschillende landen zogeheten spin-off versies van het programma gemaakt.

In het programma Boos kwamen in januari misstanden over The Voice of Holland aan bod. Meerdere vrouwen deden hun verhaal over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen. In totaal deden tientallen vrouwen hun verhaal over bandleider Jeroen Rietbergen, coaches Ali B en Marco Borsato en een regisseur. Rietbergen legde zijn werk neer. Hij erkende relaties van ’seksuele aard’ te hebben gehad met vrouwen die betrokken waren bij het programma.

Bekijk ook: RTL wil afspraken met hele mediasector over gedragsregels