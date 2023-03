Start tour blink-182 uitgesteld om blessure Travis Barker: ’We zijn er kapot van’

De groep zou de tour eigenlijk op 11 maart in Mexico beginnen, maar heeft alle shows die in maart en april gepland stonden van de agenda gehaald. De concerten in onder meer Zuid-Amerika worden op nog te plannen data ingehaald, belooft zanger Tom DeLonge woensdag in een video op Instagram.

Voor DeLonge zou het weer voor het eerst in jaren zijn dat hij met blink-182 optreedt. Daarom valt het de zanger, die in 2015 uit de band stapte, zwaar. „We wilden dit al heel lang doen en hebben er heel hard voor gewerkt”, zegt de zanger. „Het is heel verdrietig, we zijn er kapot van.”

Ziggo Dome

Het eerste optreden van de wereldtournee is op 4 mei in St. Paul in de Amerikaanse staat Minnesota. De show die in oktober in de Amsterdamse Ziggo Dome gepland staat, lijkt dus vooralsnog niet in gevaar.

Barker is dinsdag geopereerd aan zijn ringvinger. De muzikant sloeg begin vorige maand zijn vinger uit de kom tijdens repetities. Een paar weken later blesseerde hij dezelfde vinger opnieuw.