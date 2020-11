Niet eerder gepubliceerde verhalen Tolkien komen uit: ’schatkamer voor fans’

De collectie wordt uitgebracht door HarperCollins, dat belooft dat de essays ’lezers terug zullen brengen naar de wereld van De Silmarillion, Nagelaten vertellingen en In de ban van de ring’. Een topmedewerker van de uitgever zegt dat Tolkien tot de jaren voor zijn dood bleef schrijven over zijn fantasiewereld. De nieuwe collectie zou een ’schatkamer’ zijn die lezers de kans geeft ’mee te kijken over de schouder van professor Tolkien’.

Het eerste boek van Tolkien over Midden-aarde, De Hobbit, kwam in 1937 uit. De boekenreeks In de ban van de ring (’The Lord of the Rings’) volgde in de jaren vijftig. Ongeveer een halve eeuw later volgde ook nog een commercieel succesvolle verfilming van de boeken. De nazaten van de in 1973 overleden Tolkien hebben volgens de krant toestemming gegeven voor de publicatie van de essays.