Yolanthe Sneijder-Cabau open over zware tijd

"Ik kreeg hele zware medicijnen en een hormoonkuur", zegt Yolanthe hevig geëmotioneerd in haar eerste tv-interview samen met Wesley, in Linda's Zomerweek. De actrice/presentatrice moest ook onder het mes omdat ze cysten op haar eierstokken bleek te hebben.

Yo vertelt dat ze er door de medicijnen anders uit begon te zien. Ze wilde afgelopen december daarom ook niet aanschuiven bij Humberto Tan. "Ik vroeg aan Wes: 'Denk je niet dat mensen iets aan me gaan zien?' Ik zat niet lekker in mijn vel, maarja werk gaat voor."

Ophef

De reacties van de tv-kijkers waren niet mals. Op sociale media werd gesuggereerd dat ze aan haar gezicht had laten sleutelen. "Dat is heel pijnlijk", zegt Yolanthe. "Ik was heel erg verdrietig. Ik ben naar Spanje gegaan en ik heb heel de dag bij mijn vaders graf gezeten."

Yo besloot niet te reageren op alle ophef. Ze wilde niet dat bekend werd dat ze drie spuiten per dag kreeg en een blauwe buik had van de injecties. "Ik wilde professioneel zijn en ik was op dat moment ook niet zwanger. Ik wist ook niet of ik zwanger kon raken."

Ook Wesley vond het beter om niet in te gaan op de commotie. Wesley: "Maar het blijft toch hangen." Vooral het feit dat de kritiek over zijn, op dat moment erg kwetsbare, vrouw ging was voor Wesley moeilijk. "Als ik een slechte wedstrijd speel, mag de hele wereld over me heen vallen. Maar zulke dingen en dan nog eens over je vrouw, ja dat raakt je."

Yo vertelt dat zij en haar voetballer al jaren dromen van een kindje. Dat dat maar niet wilde lukken, maakte haar erg verdrietig. Yolanthe: "Als Wesley lag te slapen, dan keek ik naar hem en dacht ik: 'Ik ben een slechte vrouw. Ik kan hem geen kindje geven."

Wens in vervulling

Dat veranderde toen ze zich twee weken na de operatie 'anders' te voelen. "Ik kreeg gevoelige borsten en ik rook alles veel beter. We hebben maar één keer de kans gehad na de operatie om te vrijen, dus het kon eigenlijk niet."

Ze kocht op het vliegveld van Ibiza twee zwangerschapstesten en ze kon haar geluk niet op toen daaruit bleek dat ze in verwachting is. "Op het vliegveld ging ik het toilet in", zegt ze. "Toen was op het schermpje te zien dat ik zwanger was. Dus ik werd heel emotioneel, in zo'n toiletje."

Het geslacht van hun kindje willen Wes en Yo nog niet bekendmaken. Wel vertelt Yo dat zij en Wesley al twee babynamen in gedachten hebben en dat ze uitkijkt naar de bevalling. "Ik heb er best zin in! Ik heb zin in de dag waarop ik mijn baby'tje in mijn armen kan houden. Ik kijk er erg naar uit."