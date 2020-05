Jennifer Lopez: ’Mijn hart is gebroken’

„Mijn hart is een beetje gebroken, we hadden geweldige plannen”, vertelt Lopez in gesprek met The Today Show. Gelukkig kan ze het ook nog van de positieve kant bekijken. „God heeft een groter plan, dus we moeten gewoon afwachten. Misschien wordt het beter. Ik moet geloven dat het zo zal zijn.”

De zangeres heeft nog geen nieuwe datum voor haar huwelijk. „We moeten gewoon afwachten en zien hoe dit allemaal uitpakt.”

Lopez en Rodriguez zijn sinds 2017 samen en verloofden zich in maart vorig jaar. De oud-speler van de New York Yankees, ook bekend als A-Rod, is een keer eerder getrouwd en heeft net als zijn aanstaande twee kinderen. Jennifer, die dan weer vaak J.Lo wordt genoemd, stapte drie keer eerder in het huwelijksbootje: met Ojani Noa (1997-1998), Cris Judd (2001-2003) en Marc Anthony (2004-2014).