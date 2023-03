Vertaalslag rondom Boekenweekgedicht Tsead Bruinja

De ’vertaalslag’ begon met Bruinja’s collegaschrijver Guillaume Pool, die op Facebook het gedicht vertaalde naar het Sranan (Suriname). Inmiddels zijn er vertalingen ingestuurd in streektalen, dialecten en andere talen, al dan niet vergezeld van een gesproken opnamen. Zo zijn er nu al twee versies van het Achterhoekse Boekenweekgedicht. Verder staan er vertalingen online in het Twents, Gronings, Drents en Afrikaanas. Bruinja voegt er dagelijks twee toe. Zo staan er nog vertalingen in verschillende dialecten van het Limburgs (Kerkraads, Maastrichts, Heerlens), Volendams, Stellingerwerfs, Bildts en het Koerdisch.

Voor video’s hiervan check: tsead bruinja op twitter

Liefde door maag en oor

„Als het goed is, kan elke lezer straks in de taal die zijn of haar vader en moeder met hem sprak dit gedicht voorlezen aan een geliefde, want de liefde gaat ook door maag en door het óór”, reageert Bruinja enthousiast. Er wordt op dit moment gewerkt aan vertalingen van het Boekenweekgedicht in het Japans, Berbers, Zeeuws, Kollumerpompsters, Papiaments en het Sranan. „Meer vertalingen zijn altijd welkom. Die mogen gemaild worden naar tseadbruinja@hotmail.com”

Bruinja publiceerde vorig jaar De eerste bloemlezing van de Nederlandse poëzie - 101 gedichten uit het Koninkrijk van 1945 tot nu (Querido) met daarin aandacht voor alle talen waarin binnen het Koninkrijk der Nederlanden gedicht wordt. Volgens hem kunnen we alleen op die manier „het echte verhaal van Nederland vertellen, door alle Nederlanders in hun eigen taal aan het woord te laten”.

De Boekenweek 2023 wordt vrijdagavond afgetrapt met het Boekenbal in de Stadsschouwburg/ITA en duurt van 11t/m 19 maart.

De Nederlandstalige versie van het gedicht:

Anders ben ik met jou

eigen ben ik jou niet langer vreemd

omgeven ontgeven opgegeven door jou

met wie het dik aan is

met wie ik door het leven ga

met wie ik door het leven moet

ben ik anders

anders ben ik met jou

anders en naakt

eigen ben ik jou

ontcijferd becijferd

opgenomen gedeeld

eigen

niet langer vreemd

boom vijg en blad

zijn wij

bloot in onze genadige huiden van licht

gestroopt door hoe jij mij

ik jou bezie

op een zwart bed lijk ik wit

in een zwart hok

kom ik los

blijf ik niet langer schriel en klein

naakt ben ik

met jou is ik

een ander die

ik kan bezien