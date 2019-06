’Sylvie Meis aan de kant gezet door SemperOpernball’

Voor 2020 is er één naam bekendgemaakt voor de presentatie van de avond en dat is die van Roland Kaiser, haar co-host. Maar de naam van Sylvie wordt niet genoemd. „Sylvie Meis zou graag doorgaan. Maar wij gaan de komende weken nadenken over wie we denken dat het beste naast Kaiser past”, zo laat de organisator weten.

Als reden voor haar mogelijke afwezigheid wordt de jurk genoemd die Sylvie begin dit jaar droeg bij de editie van 2019. De jurk werd door velen als ongepast en te bloot gezien.

Het zou niet de eerste klus zijn die de kleine diva de afgelopen tijd ontzegd wordt. Zo werd vorige maand bekend dat zij niet terugkeert als jurylid bij Das Supertalent. Vorig jaar werd ze al aan de kant gezet door Let’s Dance.