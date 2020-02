Mojo: ’Concert Liam Gallagher gaat door’

„We gaan ervan uit dat hij gaat optreden” vertelt een woordvoerder op locatie. „Alles is opgebouwd en zijn productiemanager zegt dat het gewoon doorgaat. Hij heeft echt rust gehouden en is bij een dokter onder behandeling geweest. Iedereen gaat er hier van uit dat hij straks op het podium staat, want anders waren ze niet met de opbouw begonnen. Zijn crew is superrelaxed.”

De Britse enfant terrible liet donderdag op Twitter al weten dat wordt verwacht dat hij gewoon kan optreden in Amsterdam. Zijn arts heeft heeft hem medicijnen gegeven „en hij denkt dat de show morgen wel moet gaan lukken”, schreef Liam, die eraan toevoegde daarvoor te duimen.

Het optreden van vanavond werd geboekt als vervanger van zijn concert op 23 november 2018. Toen moest Liam zijn show uitstellen vanwege ’onvoorziene omstandigheden’ in zijn schema.