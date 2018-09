Fetty Wap zorgt voor stormloop tijdens concert

Fetty Wap besloot het podium te verruilen voor het veld, tot iets te groot enthousiasme van het publiek. Massaal stormde iedereen naar voren om foto's en filmpjes te nemen van de rapper.

Twee meiden liepen in het gedrang enkelblessures op. Het concert werd even stilgelegd, maar toen bleek dat de slachtoffers in orde waren kon Fetty zijn concert voortzetten. Hij meldde dat hij het incident betreurde en droeg een nummer op aan de meiden.

Het Billboard Hot 100 Fest vond zaterdag en zondag plaats in de buurt van New York, onder anderen Justin Bieber, Nicki Minaj en Skrillex waren de grote acts van het festival.