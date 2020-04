Woede: Peter R. de Vries vergelijkt gevangenisstraf met quarantaine

„Ik ben benieuwd of een groot gedeelte van Nederland na een aantal weken mild huisarrest nu nog steeds van mening is dat opgesloten zitten in Nederlandse gevangenissen niks voorstelt. Opgesloten zitten, geen vrijheid hebben en moeten doen wat anderen zeggen is gewoon zwaar...”, constateert de misdaadverslaggever.

Maar volgers vinden dat hij met deze vergelijking de plank misslaat, criminelen in de gevangenis hebben immers zelf een keuze gehad? Sommigen zijn woest: Dat “volk”die in die gevangenissen zitten hebben daar ZELF om gevraagd en dat tuig zit er nu beter bij dan de ouderen in de verzorgingstehuizen die zo zoetjes aan uitgemoord worden.”