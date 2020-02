Date Giel Beelen: ’We hebben degelijk gekust’

Giel en Malou keken in de ochtendshow op Veronica terug op First Dates VIPS dat vrijdag op televisie werd uitgezonden.

Ze vertelt ook dat er bij het thuisbrengen na afloop ’degelijk gekust’ werd. Giel: „Voor mijn gevoel heb ik gewoon vet gezoend. Ik zet haar af bij de deur en dacht: ik moet wat doen. Dus ik, boem, pak haar vol op de mond. Later bleek dat zij dat ’mwah’ vond. Er werd niet getongzoend, maar ik pak haar vol op de mond. Dat is voor mij een ding, dat heb ik nog nooit gedaan.”

Hun eerste tongzoen vond later plaats bij de Winterparade, in het reuzenrad. Ook blijkt dat Giel ondertussen haar ouders heeft ontmoet. Ze hebben samen Oud en Nieuw gevierd en zij is ondertussen ook bij Giel zijn moeder geweest. Waarom Giel Malou zo leuk vindt, kon de dj niet precies uitleggen. „Het is gewoon het totaalplaatje, er is chemie”, aldus Giel. „Wat moet ik zeggen, lekkere tieten?”. Giel en Malou zijn nog steeds gek op elkaar en denken dat er wel meer dates zullen volgen.

Uitgelachen

In september vond Giel het nog een belachelijk idee toen hij werd gevraagd om mee te doen aan de eenmalige editie met BN’ers. „Ik heb die gast natuurlijk uitgelachen aan de telefoon”, stelde hij. Maar Beelen ging er toch nog over nadenken op aandringen van zijn luisteraars en sidekick Jeroen Latijnhouwers.

Volgens de nieuwslezer had Giel niets te verliezen: „Je kunt gratis eten, je hebt een leuke avond en je komt weer eens onder de mensen. Misschien zit daar wel de vrouw van je leven tussen.”