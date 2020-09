Koning Harald (83) in ziekenhuis nader onderzocht

Koningin Sonja en koning Harald

Koning Harald is in het Rijksziekenhuis in Oslo opgenomen omdat hij last had van zijn ademhaling. Dat heeft het Noorse hof vrijdag laten weten in aansluiting op een eerdere mededeling dat de 83-jarige naar het Rikshospitalet was gebracht en ziekteverlof had opgenomen. Koning Harald is niet besmet met het coronavirus en wordt nader onderzocht, zo voegde het paleis eraan toe.