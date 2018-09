Man Megan Fox doet trouwring niet af

Vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat Megan Fox een scheiding heeft aangevraagd. TMZ wist namelijk de hand te leggen op de scheidingspapieren, waaruit blijkt dat Megan (29) uiteindelijk degene is geweest die de knoop doorhakte.

Terwijl een bron aan US Weekly laat weten dat de twee zes maanden geleden al besloten om een eind aan hun relatie te maken, draagt Brian nog steeds zijn trouwring.

Op de foto's gepubliceerd door hetzelfde tijdschrift is de trouwring van de Beverly Hills 90210-acteur duidelijk zichtbaar.

Het stel trouwde in gemeenschap van goederen en zullen al hun bezittingen dus onderling moeten verdelen. Waarschijnlijk moet Megan Brian alimentatie betalen omdat zij veel meer geld heeft verdiend dan hij. De twee zouden als vrienden uit elkaar zijn gegaan en wonen op dit moment nog gewoon samen.

Megan en Brian (42) waren in totaal elf jaar samen en kregen twee zoons, Noah (2) en Bodhi (18 maanden). Ze trouwden in 2010 in Hawaii.

