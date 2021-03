Toch kans op verzoening tussen prins Charles en Harry?

De insider stelt dat het verdriet dat prins Charles heeft na het interview meer dat ’van een vader dan van een staatsman’. Hij zou beseft hebben hoe ernstig de relatie met zijn zoon Harry er nu voor staat. Die zei in het interview met Oprah dat hij altijd van zijn vader zal blijven houden, maar teleurgesteld was in het gebrek aan steun dat hij van Charles kreeg toen hij en Meghan het moeilijk hadden en te maken kregen met racisme. Harry zei daar pijn om te voelen, maar noemde het ook een van zijn prioriteiten ’om die relatie te verbeteren’.

Daily Mail stelt dat de handreiking van Charles naar zijn zoon het eerste teken is dat er nog hoop is op verzoening. Volgens de bron beseft de troonopvolger ’na veel reflectie’ dat er immers ook niets goeds kan voortkomen uit het ’voortzetten van het gevecht’. „Hij voelt dat het is tijd om de banden te herstellen. Hij verlangt ernaar weer de hechte relatie met Harry te hebben die ze zo lang gehad hebben.” De prins zou dan ook van plan zijn ’binnen een paar weken’ contact op te nemen met zijn zoon. „Via schrijven of met een videogesprek, dat kan allemaal.”