Tom Hanks: geen respect voor mensen zonder mondkapje

Hanks vindt het belachelijk dat niet alle overheden een mondkapje verplicht instellen. „Ik snap het simpelweg gewoon niet, het is het minste wat je kan doen”, zegt de 63-jarige Hollywoodster. „Als je geen mondkapje kan dragen, je handen niet kunt wassen en geen afstand kunt nemen, heb ik geen respect voor je.”

Hanks’ nieuwe film, Grehound, stond gepland om in de bioscoop te draaien, maar zal nu worden uitgebracht op Apple TV. Veel bioscopen wereldwijd zijn nog gesloten vanwege het coronavirus. Volgens de acteur is de hele crew „diepbedroefd” dat de film niet in de bioscoop zal draaien. „Dit is nu de realiteit en we moeten zo goed mogelijk de klappen opvangen”, sluit de acteur af.