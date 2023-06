Johan Derksen heeft met een glimlach gekeken naar Marcel & Gijs

„Ik was al eerder een fan van ze want ik heb ook als eerste gezegd binnen Talpa: die moet je binnenhalen”, zegt Derksen. „Maar de mensen die er verstand van hebben die dachten dat ze niet bij Talpa zouden passen, maar dat blijkt een misvatting.” De presentator denkt dat ze het gaan redden. „Want ze doen waar ze goed in zijn.”

Het grootste probleem is „om iedere avond een leuke hoofdgast te vinden”, weet Derksen. Een suggestie heeft hij niet. „Nee, ik ben blij dat ik op vakantie ben en ik niet iedere avond hoef.” De volgende aflevering van Marcel & Gijs volgt hij ook graag, laat de presentator weten. „Ik ben een trouwe kijker.”

De tijdelijke talkshow met Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen wordt gedurende de zomerstop uitgezonden ter vervanging van Vandaag Inside.