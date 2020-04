Monique geeft André ’mooiste cadeau van zijn leven’

Van Monique kreeg hij een bijzonder voorwerp dat van oma Corrie geweest is: een kettinkje met een kruisje, een rozenkrans. Het is een van de mooiste cadeaus uit zijn leven, schrijft de zanger daarbij op Instagram. „Spulletjes van mijn “vader en moeder”, in een tijd dat ik het het hard nodigst had. Ik mis de liefde van mijn leven nog elke dag. Mis je Corrie!”

Monique legt uit waarom ze het kostbare geschenk aan André heeft gegeven. „Dit heeft altijd boven oma d’r bedje gehangen en haar beschermt. Nu mag het jou beschermen.”