Premium Het beste van De Telegraaf

Timing trailer Netflix-docu maakt opnieuw tongen los Royal expert ziet kwade opzet: ’Harry en Meghan willen monarchie slopen’

Door onze redactie Kopieer naar clipboard

Prins William en Catherine zijn nog maar net in Amerika of ineens draait alles weer om Harry en Meghan. Ⓒ Getty Images

Het zat er al tijden aan te komen en donderdag was het dan zo ver: Netflix publiceerde een trailer van de docu over Harry en Meghan. Maar dat de streamingsdienst dat nou net deed één dag nadat William en Catherine in de VS landden voor een eerste staatsbezoek in acht jaar, dat zet alweer kwaad bloed in Engeland.